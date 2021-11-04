” القومى للمرأة ” يهنئ الدكتورة رانيا يحيي بعد تكريمها فى مهرجان...

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس القومي للمرأة لمشاركتها و تكريمها في مهرجان بابل الدولي الخامس عشر بدولة العراق ، والذي شهد حضور ٢٠ الف متفرج و حضور وزير الثقافة العراقي و محافظ بابل و لفيف من الشخصيات العامة و الدبلوماسية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لتكريم الدكتورة رانيا يحي في مهرجان بابل الدولي ، مشيرة الى ان الدكتورة رانيا يحي عازفة و فنانه متميزه في مجالها ، تمتع جمهورها دائما في كل مكان بحسها الفني العالي ، مشيرة ان الموسيقي لغه عالمية نجحت في تحقيق التفاهم بين الشعوب ، مؤكدة ان الدكتورة رانيا يحي نموذج مشرف للمرأة المصرية نفخر به جميعا، متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاح.

الجدير بالذكر ان الدكتورة رانيا يحي هي عضوة المجلس القومي للمرأة وحاصلة على بكالوريوس الكونسرفتوار وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودكتوراة في فلسفة الفنون من المعهد العالي للنقد الفني وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب وأستاذ مساعد بالعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون حاليًا.