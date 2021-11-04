السفير المصري في كوناكري يلتقي بوزير الأمن والحماية المدنية الغيني.

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري، بـ"بشير ديالو" وزير الأمن والحماية المدنية في جمهورية غينيا، حيث تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وغينيا في المجال الأمني.
هذا، وأشاد وزير الأمن والحماية المدنية الغيني خلال اللقاء بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده على مدار عقود طويلة في مختلف المجالات ومنها مجال الأمن، لاسيما عبر العديد من الدورات التدريبية التي تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي أسهمت في تأهيل العديد من الكوادر الأمنية الغينية، معرباً عن تطلعه لتوطيد التعاون والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال الهام والحيوي.
ومن جانبه، هنأ السفير المليجي الوزير الغيني على توليه مهام منصبه، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في أفريقيا وخاصة في غينيا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلديّن، إيماناً منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
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