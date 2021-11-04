التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة محاور عمل الهيئة العربية للتصنيع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والمقرر عقدها يوم 23 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع الكوميسا، لا سيما وأن مصر سوف تتسلم رئاسة الكوميسا فى القمة المقبلة، بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة فى 2001.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يلتقى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.