تيسيراً على المواطنين.. الداخلية تستحدث منظومة السجل الذكي وتمد ساعات العمل داخل مكاتب الأحوال المدنية

قام قطاع الأحوال المدنية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال إستخدام آليات وتقنيات حديثة ، وإنشاء منظومة "السجل المدنى الذكى" للتيسير على المواطنين.

وفعل القطاع العديد من الإجراءات أبرزها إستحداث خدمات وإفتتاح مواقع جديدة، تفعيل التحقق من هويه طالب الخدمه عن طريق (بصمات الأصابع والوجه) والتحقق من هوية المواطن بنسبه١٠٠٪ بمطابقته بما هو مسجل بقاعده بيانات الرقم القومي لحظيا اثناء إنهاء الخدمه بما يمكن المواطن من طباعة جميع وثائق الأحوال المدنية (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق) من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشرى ، مع توفير إمكانية الدفع النقدى وإستلام إيصال السداد من خلال الماكينة .. حيث تم نشر وتعميم ماكينات السجل المدنى الذكى لإتاحه إصدار جميع الوثائق على مدار 24 ساعة بمواقع (ديوان عام القطاع – مول سيتى ستارز – مول العرب بالسادس من أكتوبر) كمرحلة أولى.

وتم تجهيز وتشغيل مواقع جديدة (مول أفينيو بالرحاب – سيتى سنتر ألماظة – مول تاون سنتر السلام بمدينة السلام "القاهرة" ، مول كارفور طنطا "الغربية") .



مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة



وواصل قطاع الأحوال المدنية تجهيز وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لإستخدامها كسجلات مجهزة فنياً ولوجستياً بكافة الإمكانيات لتدعيم مكاتب الأحوال المدنية الجغرافية الثابتة، ولدفعها بأماكن التجمعات الجماهيرية .. وما لاقته قوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة من إشادة وإستحسان لدى المواطنين فى العديد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بجميع المحافظات.. فقد تم الدفع بعدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين ببعض المناطق بعدد 18 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الإسكندرية – مطروح- سوهاج – أسيوط - قنا – الأقصر – أسوان –الشرقية – بورسعيد - المنوفية – الغربية – البحيرة – الدقهلية) .. حيث أسفرت تلك القوافل خلال الفترة من شهر مارس 2021 حتى شهر أكتوبر 2021.. عن إستخراج عدد (163,834) بطاقة رقم قومى – عدد (337,264) مصدراً مميكناً.



إفتتاح سجلات جديدة

- مركز نموذجى دمنهور محافظة البحيرة لتقديم خدمة مميزة حتى الساعة 9 مساءً.

- سجل مدنى الجناين بمحافظة السويس.

إضافة خدمات جديدة وتمديد ساعات العمل

- إضافة خدمة إستخراج المصدرات المميكنة وبطاقات الرقم القومى لسجل فرعى صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- مد ساعات العمل من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 9 مساءً .. عدا يوم الجمعة بنموذجى طرة لتقديم خدمة المصدرات المميكنة ، وبطاقات الرقم القومى العاجلة "تسليم خلال 24 ساعة".

- خدمة البطاقات المميزة بالمواقع التالية (سيتى سنتر الإسكندرية – داندى مول – مول سيتى ستارز – مول مكسيم – مول سيتى سنتر المعادى – مول مصر – مول العرب – المركز النموذجى بالعباسية – مركز الخدمات الخاصة والمميزة بالقطاع – مول طنطا – نموذجى طنطا – منفذ الإدارة بالغربية – نموذجى دمنهور – نموذجى سموحة – دار مناسبات مسجد الشرطة) وكذا عدد (14) مركز إصدار بمحافظات (القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – كفرالشيخ – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان).

- إضافة خدمة البطاقات العاجلة "تسليم خلال 24 ساعة" بمواقع (نموذجى المنصورة "صباحى ومسائى" – بندر المنيا - منفذ إدارة الفيوم - مركز المنيا –منفذ إدارة بنى سويف – ثان كفر الشيخ)

- إضافة خدمات البطاقات العاجلة "تسليم خلال 72 ساعة" بموقعى (أول الغردقة – سفاجا).

- إضافة خدمة إستخراج المصدرات المميكنة والقيود العائلية المميزة بعدد من المواقع بمحافظات (المنوفية – الشرقية - القليوبية – كفر الشيخ)

- إضافة خدمة إستخراج القيد الفردى المميز بمواقع (منفذ ديوان الإدارة بالمنوفية – منفذ ديوان الإدارة بالغربية).

- إضافة خدمة إستخراج البطاقات العاجلة (بالمركز النموذجى بالشرقية).

- إضافة خدمة إستخراج البطاقات المميزة "فئة 175 ج" بعدد من المواقع بمحافظات (القليوبية – الشرقية – الإسكندرية – الغربية).

- كما بادر القطاع بإستحداث خدمة الخط الساخن على رقم (15340) لإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية "ميلاد – وفاة – زواج – طلاق").

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.