/659745/مصطفى-سالم مناقشات-واسعة-على-الحساب-الختامي-و8-اجتماعات-لنظر الإيرادات-والحسابات-الختامية-للهيئات-الاقتصادية

اكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفي سالم ، ان لجنة الخطة والموازنة سوف تعقد 8 اجتماعات لاستعراض ومناقشة الحسابات الختامية للدولة، وذلك بدء من ١٤ نوفمبر الجاري.

دوت الخليج

٨ اجتماعات تناقش بالتفصيل الإيرادات والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية وموضوعات اخري

كما سيكون الاجتماع الاول والثاني لاستعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفي سالم، ان الاجتماع الثالث والرابع يوم ١٥ نوفمبر سوف يخصص لمناقشة الإيرادات التي تضمنها الحساب الختامي ( ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية والإيرادات الأخرى) للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

كما يتضمن الاجتماعين الخامس و السادس يوم ١٦ نوفمبر مناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام المالي٢٠٢١/٢٠٢٠ و كذلك مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الاجتماع السابع والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر يناقش حساب ختامي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

بينما يناقش الاجتماع الثامن والأخير والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر حساب ختامي موارنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.