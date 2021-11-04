«لما تصدق نفسك العالم كله هيصدقك»..لقاء الخميسي بعد نجاح «حتة من القمر»

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دوت الخليج يرصد رسالة لقاء الخميسي للجمهور بعد نجاح مسلسل زي القمر

وكتبت لقاء الخميسي عبر انستجرام: “ صدق حلمك كمل مشوارك حتى لو طول .. حتى لو كان في عقبات .. حتى لو الناس حاربتك وحاولت تكسرك وتضعفك .. صدق نفسك و كمل، ولو وقعت في نص الطريق قوم واقف من تاني وامسح دمعتك بنفسك وارمي الضيقة ورا ضهرك وكمل مشوارك وهتوصل محدش هيحبك قد نفسك ولما تصدق نفسك العالم كله هيصدقك حب نفسك”.

هذا وأعربت لقاء عن سعاداتها بردود أفعال الجمهور حلو حكايتها الجديدة «حتة من القمر» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، مشيرا إلى أن الحلقة الأخيرة ستكون مفاجأة للجمهور.

لقاء الخميسي تشكر الجمهور بعد ردود أفعالهم المبهجة

نشرت لقاء صورة جديدة لها من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه: “انهاردة آخر حلقة من حدوتة حتة من القمر..حبيت اقولكم أد إيه تعليقاتكم الجميلة نورت حياتي وحلت أيامي وأدتني دفعة كبيرة إن اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأبقى عند حسن ظنكم دائما وابدا”.

وتابعت لقاء حديثها: “بِحُبُكُم باحلم وباعيش.. يارب الحلقة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم لكم منى كل الحُب.. كل الشكر والعرفان لكل من ساهم وبذل مجهود عظيم لخروج هذا العمل الغالي على قلبي للنور”.

وتعد حكاية «حتة منا القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

لقاء الخميسي تثير الجدل بحذف خانة الديانة من البطاقة

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة لقاء الخميسي تأدييدها لفكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية في مصر مشير إلى أن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأي مواطن لا تزيد ولا تنقص من المعرفة بشيء.

فكتبت الخميسي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟ البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني.. ودا مالوش علاقة تمامًا بديانة حضرتك”.

وتابعت قائلة: “الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان أخر.. إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي.. الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدًا ومش عامة.. يارب يكون كلامي وضح وجهة نظري.. معرفتك بديانة الأخر لا هاتزود ولا هاتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيًا ما كانت ديانته”، رافعةً شعار المساواة وأنت مصري.