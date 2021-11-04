بمشاركة 35 من كبريات الشركات المصرية..وزيرة التجارة تفتتح المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والادوات الصحية "سيراميكا ماركت" 

/659749/بمشاركة-35-من-كبريات-الشركات-المصريةوزيرة-التجارة-تفتتح-المعرض-الرسمي-للسيراميك-والبورسلين-والادوات-الصحية-سيراميكا-ماركت

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناع حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي توفر الآلاف من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيراميك خاصة في ظل توافر كافة المقومات الصناعية والتي تشمل مصادر الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين

المعرض الرسمي للسيراميك

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لفعاليات المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية ”سيراميكا ماركت" والذي يقام خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات وذلك تحت رعاية وزارتى الصناعة والتموين والذي يعد اكبر معرض للبيع المباشر للسيراميك والبورسلين المحلى والمستورد ويضم اكبر تجمع للتجار والمستوردين.

السيراميك والبورسلين

وقالت الوزيرة أن معرض سيراميكا ماركت يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية حيث يقام مرتين سنوياً منذ عام 2016 ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة في الصناعة وخاصة مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والمطابخ، وتنشيط حركة المبيعات والاستفادة من التخفيضات الحقيقية التي يقدمها العارضون بالمعرض، ودعم حركة التجارة وخاصة لمصانع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، إلى جانب فتح افاق اسواق افريقية من خلال السفراء الذين يحرصون على زيارة المعرض سنويا، وتسليط الضوء على مدى تقدم الصناعة المصرية في هذا المجال.

وأوضحت جامع أن المعرض في دورته الحالية يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع ويشارك به نحو 35 شركة من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية .

وأشارت الوزيرة إلى ان قطاع صناعة السيراميك يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى ان نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرة الى ان صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 92 مليون دولار كما بلغت صادرات الادوات الصحية 122 مليون دولار.

وأضافت أن قطاع مواد البناء من القطاعات الرئيسية فى هيكل الصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، لافتةً إلى أن صادرات مواد البناء بلغت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نحو 4 مليار و683 مليون دولار.

ولفتت جامع إلى ان البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء تضمن ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية من بينها برنامج لمساندة صادرات السيراميك وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام ويسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.