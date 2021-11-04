/659750/الـ-2-جنيه-فين-يا-سمير-جامعة-المنصورة-تطالب-بحقها-من-طالب-الفكة

الـ 2 جنيه فين يا سمير.. طلب غريب وجهته اليوم جامعة المنصورة لأحد طلاب الفرقة الأولى بالجامعةـ تطالب فيه بباقي حساب الطابع والذي وعد الطالب سمير بأنه سوف يقوم بدفعه بعد ايجاد “ فكة”.

دوت الخليج

جامعة المنصورة تطالب بحقها من طالب الفكة

جاء هذا الطلب عبر منشور على الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة حيث قالت الجامعة:” علي الطالب سمير الفرقة الأولي إحضار ال 2 جنيه باقي حساب الطابع حيث قال إنه ذاهب لايجاد فكه ولم يعد ! “.

تعليقات ساخرة على منشور جامعة المنصورة

وانهالت التعليقات الساخرة على منشور الجامعة حبعد ان انتشر البوست بشكل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي.

وجاءت أبرز هذه التعليقات :” بعد كدا لو لينا عشر قروش نقف ناخدهم احنا بنسيبلهم فلوسنا “. ، وقال أخر حد يمنشن للراجل يا جدعان “.

وعبر أخرون عن رفضهم من تعامل الجامعة مع هذا الموقف، منقدين هذا الأسلوب والذي لا يصح التعامل به مع الطلبة بأي شكل:.

وجاءت ابرز التعليقات الرافضة متمثلة في :” أيه قلة الذوق دي أزاي تشهروا سمير كده”، وعلق أخر :” ماعتقدش الأسلوب ده ينفع من جامعة محترمة زي جامعة المنصورة”.