/659750/الـ-2-جنيه-فين-يا-سمير-جامعة-المنصورة-تطالب-بحقها-من-طالب-الفكة
الـ 2 جنيه فين يا سمير.. طلب غريب وجهته اليوم جامعة المنصورة لأحد طلاب الفرقة الأولى بالجامعةـ تطالب فيه بباقي حساب الطابع والذي وعد الطالب سمير بأنه سوف يقوم بدفعه بعد ايجاد “ فكة”.
دوت الخليج
جامعة المنصورة تطالب بحقها من طالب الفكة
جاء هذا الطلب عبر منشور على الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة حيث قالت الجامعة:” علي الطالب سمير الفرقة الأولي إحضار ال 2 جنيه باقي حساب الطابع حيث قال إنه ذاهب لايجاد فكه ولم يعد ! “.
تعليقات ساخرة على منشور جامعة المنصورة
وانهالت التعليقات الساخرة على منشور الجامعة حبعد ان انتشر البوست بشكل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي.
وجاءت أبرز هذه التعليقات :” بعد كدا لو لينا عشر قروش نقف ناخدهم احنا بنسيبلهم فلوسنا “. ، وقال أخر حد يمنشن للراجل يا جدعان “.
وعبر أخرون عن رفضهم من تعامل الجامعة مع هذا الموقف، منقدين هذا الأسلوب والذي لا يصح التعامل به مع الطلبة بأي شكل:.
وجاءت ابرز التعليقات الرافضة متمثلة في :” أيه قلة الذوق دي أزاي تشهروا سمير كده”، وعلق أخر :” ماعتقدش الأسلوب ده ينفع من جامعة محترمة زي جامعة المنصورة”.
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