محافظ قنا: إجراءات مشددة ضد غير الجادين فى تقنين أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ قنا أشرف الداودى، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين فى سداد الرسوم المقررة واستبعاد كل الطلبات التى لا تخضع لمنظومة الاسترداد مع التعامل بكل حزم مع غير الجادين فى عدم استلام أذونات الفحص، ورسوم المعاينة بالتنسيق مع مسؤولى الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم حملات دورية ومفاجئة على الأراضى، وإحالة أية حالات تعد جديدة على أراضى الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.





ووجه محافظ قنا -خلال اجتماع موسع، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف المائية والأراضى الزراعية- بضرورة البدء بإزالة الحالات البسيطة وذات الأولوية، لاسيما التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، بالإضافة إلى إرسال تقرير يومى بالأعمال المنفذة لوحدة استرداد أراضى الدولة تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حالات التعدى والإزالة وموقف طلبات التقنين لتكون مرجع لمتخذى القرار. وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ قنا وعضوية كل من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لمتابعة موقف التعديات على المجارى المائية الصادر لها قرارات إزالة من قبل مديرية الموارد المائية والرى وتم تسليمه للوحدات المحلية، وذلك للتأكد من تطابق البيانات المذكورة فى البيان بما هو على أرض الواقع وللتنسيق مع الأجهزة الأمنية لبدء حملات الإزالة الفورية على التعديات المستهدفة للمرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر.

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