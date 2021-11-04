محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 30 مخططا تفصيليا لبعض المدن والقرى

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، تعديل 30 مخططا تفصيليا بعدد من مدن وقرى المحافظة؛ ليصبح ما تم اعتماده حتى الآن وخلال عامين 200 مخطط استراتيجى تفصيلى جديد ومعدل.





وقال مختار - فى بيان اليوم الخميس - إن المحافظة تحتل مركزا متقدما فى إنهاء اعتماد وتعديل المخططات خلال عامى 2020 و2021 ما بين استراتيجى وتفصيلى ومعدل، مشيرا إلى أن المراكز والقرى التى تم اعتماد المخططات التفصيلية المعدلة لها اليوم هى (قرية طنبول الكبرى - نوب طريف - شبرا قبالة - طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين - قرية الخامسة وصدقا وظفر وكفر سنجاب والسمارة وأبو داود بمركز تمى الأمديد).

وأضاف أن المراكز والقرى تشمل أيضا قرية ميت فارس بمركز بنى عبيد، وقرية شبرا بدين بمركز المنصورة، وقرية سنفا وكفر المحمدية بمركز ميت غمر، وقرية ميت العامل بمركز أجا، وقرية بهوت بمركز نبروه، ومدينة دكرنس، ومدينة بنى عبيد، ومدينة بلقاس، ومدينة طلخا، ومدينة شربين.

وأوضح أن المخططات التى تم اعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشرها بالجريدة الرسمية؛ تيسيرا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى، موجها بوضع خطة استراتيجية لإنهاء كافة المخططات والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة لحل مشاكل المواطنين وتنفيذ استراتيجية الدولة 2030.

ووجه مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من تعديل جميع الأحوزة العمرانية لـ497 قرية من خلال التنسيق مع لجنة الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛ لحل مشاكل المواطنين فى تلك القرى من خلال السماح لهم بالبناء وتوفير مساكن لهم ولأبنائهم.

وأشار إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.