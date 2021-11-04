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رئيس جامعة الأزهر يبحث ترتيبات عقد مؤتمر تغير المناخ

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أ ش أ 2021-11-04 16:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، استعدادات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعقد المؤتمر العلمى الدولى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تغير المناخ التحديات والمواجهة المتوقع انعقاده فى شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المحرصاوى فى بيان اليوم على أهمية التعاون مع كل المؤسسات الحكومية والخدمية حتى يظهر المؤتمر بما يليق بالجامعة والتوجهات العالمية نحو التغير المناخى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على اللجنة، إن المؤتمر سيشارك فيه العديد من الوزارات والمؤسسات وسيتناول أبحاثا علمية من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية من داخل مصر وخارجها. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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