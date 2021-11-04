رئيس جامعة الأزهر يبحث ترتيبات عقد مؤتمر تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، استعدادات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعقد المؤتمر العلمى الدولى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تغير المناخ التحديات والمواجهة المتوقع انعقاده فى شهر ديسمبر المقبل.





وأكد المحرصاوى فى بيان اليوم على أهمية التعاون مع كل المؤسسات الحكومية والخدمية حتى يظهر المؤتمر بما يليق بالجامعة والتوجهات العالمية نحو التغير المناخى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على اللجنة، إن المؤتمر سيشارك فيه العديد من الوزارات والمؤسسات وسيتناول أبحاثا علمية من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية من داخل مصر وخارجها.