محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، جولة تفقدية فى عدد من قرى مركز الفرافرة، التى يشملها المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبدالحكم جبالى رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الخميس- أن الجولة شملت متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقرى أبو منقار والكفاح والخير والنماء وأبو هريرة والنهضة واللواء صبيح، والتى تضم مشروعات مجمعات الخدمات، ومياه شرب والصرف الصحى، وتوصيل الكهرباء ورفع كفاءة المنازل والمدارس، وإنشاء مراكز شباب، وإقامة مشروعات صغيرة لأهالى القرى. ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمخطط الزمنى والتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركات العاملة بالمشروعات، لتدريب طلاب المدارس الصناعية على الحرف التى تحتاجها المبادرة وإلحقاهم للعمل بهذه المشروعات.

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