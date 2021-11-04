بالمواعيد.. السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات بعربات محسنة

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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ظل التحديث المستمر الذى تتبعه الهيئة وخاصة فى مجال الوحدات المتحركة لتحقيق أقصى سبل الراحة والأمان لجمهور الركاب.
وفيما يلى القطارات المعدلة:
أولا: اعتبارا من يوم 5/11/2021: إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب طنطا/ قلين/شربين بعدد 7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 يصل شربين 12:15 صباح اليوم التالى.
ثانيا: اعتبارا من يوم 6/11/2021: يتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 506 ركاب شربين / قلين/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحا وامتداد مسيره لطنطا بدلا من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحا.
كما يتم تعديل وزيادة تركيب قطارات 488/465/466/ 499 ركاب شربين / قلين / طنطا / دمنهور والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة سيماف.
وأيضا يتم زيادة تركيب قطارات 485/490/493/498/452 ركاب طنطا / شربين / قلين والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات مطورة.
كما تقرر أيضا تعديل تركيب قطار 803/876 ركاب طنطا / قلين / شربين والعكس وفقا لجدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة "تحيا مصر".
ثالثا: اعتبارا من يوم 5/11/2021: تقرر تعديل تركيب القطار رقم 217 ركاب المنصورة /المطرية جدوله الحالى.
رابعا: اعتبارا من يوم 6/11/2021: يتم تعديل تركيب القطارات أرقام 37/62/43/68 – 206/211/214 ركاب المنصورة / المطرية – المنصورة / دمياط والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر".
وكذلك تقرر إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب المنصورة / المطرية والعكس وتعديل تركيبهم بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر "، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحا يصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحا، يقوم القطار رقم 202 من المطرية دقهلية الساعة 5:00 صباحا يصل المنصورة 7:25 صباح، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحا يصل المنصورة 8:10 صباحا.
خامسا: اعتبارا من يوم 6/11/2021 يتم تعديل تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر ".
وأشارت الهيئة فى بيانها إلى أنها لا تألو جهدا من أجل راحة جمهور الركاب، داعية المواطنين إلى الحفاظ على هذه القطارات.
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