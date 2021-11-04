بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والبريد للاستفادة من خدمات الهيئتين

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية للبريد، والذى يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين.





وقع البروتوكول الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية. ويشمل البروتوكول تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصرى، وكذلك توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصرى عبر مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها. وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصرى المنتشرة بجميع المحافظات. ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين، واستكمالا لجهود البريد المصرى نحو تطوير الخدمات الجماهيرية، التى يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم، مشيرا الى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم فى توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة لمتطلبات السوق المصرى.

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