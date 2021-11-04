وزير التعليم العالى: المنظومة الصحية أظهرت قوة الدولة فى التصدى لكورونا

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لوكلاء وزارة الصحة بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لجهودهم المبذولة على مدار الفترة الماضية، والتى أظهرت قدرة الدولة على التصدى لجائحة فيروس كورونا بالرغم من التحديات التى شهدتها جميع الدول، كما أثنى على حرصهم على مواصلة العمل فى ظل الجائحة وما حققته وزارة الصحة من إنجازات على أرض الواقع واستمرار العمل بالمشروعات القومية فى القطاع الصحى لصالح المواطن المصرى.

وأكد الوزير أهمية استمرار العمل والحفاظ على معدلات الإنجاز فى النهوض بالمنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات فى المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة بشكل يومى، لمنظومة اللقاحات.

واطمأن الوزير على سير العمل بالمستشفيات التى تستقبل مرضى كورونا والطاقة الاستيعابية بها، وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية أو الوقائية، وكفاءة عمل منظومة إمداد الأكسجين الطبى للمستشفيات.

وتطرق الوزير إلى خطة العمل ومعدلات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالقطاع الصحى، مشددًا على أهمية التنسيق بين وحدات الرعاية الأولية ومراكز صحة وتنمية الأسرة والتى يبلغ عددها 52 مركزًا على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة، لتقديم أفضل خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

ووجه الوزير بإعداد تقارير لكل محافظة فيما يخص الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى من كوادر بشرية أو لوجيستيات طبية وكذلك احتياجات المستشفيات فيما يخص أعمال التطوير وإعادة التأهيل، للوقوف عليها ومواجهة أى تحديات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية لتبادل الخبرات، فى إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة المختلفة لصالح المريض المصرى، مؤكدًا أن المنظومة الصحية فى مصر أصبحت تمتلك خبرات قادرة على التغلب على أى تحديات أو عقبات تواجهها.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة علمية مشتركة تضم ممثلين من وزارتى الصحة والتعليم العالى لتوحيد بروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتوحيد الرؤى العلمية.

وراجع الوزير خلال الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم اتخاذها بالحجر الصحى بالمطارات فى المحافظات السياحية وزيادة أعداد الفرق الطبية، تزامنًا مع زيادة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر، موجهًا بتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية بالفنادق والقرى السياحية التى تشهد كثافة عالية، كما لفت إلى تكثيف فرق الرقابة والمتابعة بالمحافظات لإعداد تقارير دورية بسير العمل بكل محافظة، وللوقوف على أى تحديات أو عقبات وحلها على الفور.

كما اطلع الوزير على معدلات تلقى لقاح كورونا بالمحافظات، موجهًا بالتوسع فى المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم فى نطاق كل محافظة وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى بتلك المراكز تيسيرًا عليهم، منوهًا إلى المسئولية المشتركة لحث المواطنين على تلقى اللقاح، حيث إنه جار ِالتنسيق مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمحافظات لتيسير انتقال المواطنين لمراكز التطعيمات، على أن يقوم وكلاء وزارة الصحة بتوفير كافة اللوجيستيات اللازمة لعملية التطعيم وتنظيم استقبال الأعداد المتوافدة لتلقى اللقاح، مما يساهم فى الوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين لحمايتهم من الإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشار إلى خريطة تطعيم المواطنين على مستوى جمهورية مصر العربية، لمتابعة أعداد متلقى اللقاح بالمراحل العمرية المختلفة والفئات المستهدفة حسب الحالة الصحية لكل مواطن.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، عقد اجتماع دورى مع وكلاء الوزارة لمتابعة معدلات إنجاز مستهدفات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، والوقوف على أى تحديات والعمل على حلها على الفور.