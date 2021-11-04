السيسى يوجه بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع تنمية الأسرة المصرية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد "متابعة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".
وقد وجه الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة فى مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجها سيادته بالتوسع فى القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التى تستخدمها تلك المبادرات، فضلا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافى والتوعوى فى إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة فى المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها فى الأجيال الصاعدة، نظرا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائى للإطار التنفيذى "للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة، وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذى يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
كما تم عرض النطاق الجغرافى للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات فى تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلا عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة فى الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
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