فائدة بلازما الدم للأطفال المصابين بالهيموفيليا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى أن بلازما الدم يساعد الأطفال المصابين بالهيموفيليا فى تفادى النزيف داخل الأنسجة. وتحمى بلازما الدم من تلف المفاصل الناتج عنه إعاقات، والوقاية من نزيف المخ والجهاز العصبى. وقالت الصحة: "ساعد فى علاج طفل.. واتبرع ببلازما الدم" لشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

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