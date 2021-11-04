/659751/إحالة-المتهم-في-واقعة-الإسماعيلية-إلى-محكمة-الجنايات

أحالت النيابة العامة المتهم بذبح مواطن بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

دوت الخليج

إحالة المتهم في واقعة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات

هذا وكان رجال المباحث قد تمكنوا من إلقاء القبض على مواطن يُدعى عبدالرحمن، بعد ذبحه لآخر فى إحدى الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية.

وتبين من خلال التحريات التى أجراها رجال المباحث أن المدعو «عبدالرحمن» يتعطى مواد مخدرة شديدة الخطورة، مثل الشابو.

تفاصيل واقعة الإسماعيلية

كما أصدرت النيابة العامة بيانًا فى هذا الأمر، أكدت أن القاتل مدمن على مخدر الشابو، ويعاني من اضطرابات نفسية تؤثر بشكل مباشر على صحته العقلية.

وشهدت مدينة الإسماعيلية حادثًا مأسويًا حيث قام مواطن بذبح آخر وإلقاء رأسه فى حقيبة يد، وهو الأمر الذى أثار فزع الكثير من المواطنين.

وكان موقع دوت الخليج، قد حاور أشقاء ضحية الإسماعيلية، حيث أكدوا عدم وجود صلة وثيقة بين الضحية والجاني، حيث أشار صديق الضحية أنه كان حسن السلوك ولا يختلط كثيرًا مع الآخرين.