محمد الجبلاوى يتحدث لـ دوت الخليج عن إقرار البرلمان لإتفاقية منتدى غاز المتوسط «فيديو»

/659744/محمد-الجبلاوى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-إقرار-البرلمان-لإتفاقية-منتدى-غاز-المتوسط-فيديو

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على اتفاقية غاز شرق المتوسط ، تؤكد دور مصر الاقليمي القوى فى مجال الطاقة المتجدة منها الكهرباء والبترول، موضحا أن اختيار مصر يعد دفعة قوية للاقتصاد المصري فى الايام القادمة ويؤكد دور الدولة المصرية المحوري فى المنطقة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد الجبلاوي بشأن اقرار اتفاقية غاز شرق المتوسط

اتفاقية غاز شرق المتوسط

وأكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، ان اتفاقية شرق المتوسط تدعم استقرار الدول المصرية، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الدلوة لم تعد فى حاجه لحالة طورائ.

اتفاقية منتدى غاز شرق المتوسط

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

وتختص لجنة الطاقة والبيئة، بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

كما تشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، و-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أمس الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.