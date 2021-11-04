/659746/انضمام-سيف-الدين-الجزيري-لقائمة-تونس-استعدادا-لتصفيات-المونديال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر الجاري على الملعب الأولمبي في رادس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، ويأتي غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وزامبيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا موريتانيا برصيد نقطة واحدة.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

ومن ضمن أسباب رفض محمد نصر لإخراج اللقاء هو إعلانه بأنه أهلاوي بشكل صريح في أكثر من لقاء خلال أستضافته، مؤكداً أنه يقبل أن يسب أحد والده ووالدته ولا يغلط في النادي الأهلي، ولكن خرج مرة أخرى ويوضح بأن تصريحه كان مجازي لا أكثر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري:

ويستعد الأهلي والزمالك للقاء القادم الذي سيجمعهما يوم الجمعة القادمة، ويفكر كل مدير فني لمباغته الأخر للفوز بالقاء الهام الذي يعد تحديد مصير في بعض الأحيان.

وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب لأمس ، وأكد أعضاء اللجنة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.