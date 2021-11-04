النائب مجدى ملك يتحدث لـ دوت الخليج عن تشريعات الأمن القومى بعد إلغاء حالة الطوارئ«فيديو»

/659748/النائب-مجدى-ملك-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-تشريعات-الأمن-القومى-بعد-إلغاء-حالة-الطوارئفيديو

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية المتعلقة بالأمن القومي التى أقرها مجلس النواب خلال الإسبوع الجارى مؤكدا أنها أعطت الدولة المصرية القدرة على حماية مقدراتها، إضافة إلى حماية السلام الاجتماعي، مشيرا إلى مرحلة عدم الاستقرار الامني التي شهدتها البلاد فى الفترة من 2011: 2017، وما تقوم بها الجماعات المارقة التي تعادي الدولة المصرية من عمليات أستهدفت الدولةومؤساستها تؤكد أهمية هذه التشريعات.

دوت الخليج يرصد تعليق الناائب مجدي ملك بشأن تعديل تشريعات الامن القومي

تشريعات الأمن القومي

وأكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية جاءت لتواكب وتعطي مؤسسات الدولة القدرة على التعامل مع هذه المواقف دون المساس بحقوق الانسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعي لتطبيق المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، بما يتناسب مع المجتمع الدولي تضمن للمجتمع المصرية قدرته على حفظ الامن الداخلي فى ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها .

وأشار النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن الدولة المصرية عادت بكامل قوتها الامنية والشرطية لحفظ الامن والسلام المجتمعي.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.