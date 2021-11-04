/659753/خاص-طارق-مصطفى-غياب-شيكابالا-سيؤثر-على-الزمالك-أمام-الأهلي-وموسيماني-سيعاني

تحدث طارق مصطفى نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة في الثامنه مساءاً على ستاد القاهرة، ضمن لقائات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وقال طارق مصطفى: " غياب شيكابالا سيؤثر على الزمالك أمام الأهلي، خاصة أن اللاعب ظهر بشكل مميز في مباريات القمة الأخيرة، وسجل في مرماهم، بجانب أعتماد كارتيرون على اللاعب بشكل أساسي في مباريات الدوري الأخيرة الموسم الماضي".

سبب غياب شيكابالا

وأضاف: " هناك علامة استفهام على عدم رفع الايقاف عن شيكابالا، بعد أن ألزم مجلس النواب وأشرف صبحي وزير الرياضة، تنفيذ حكم لجنة التسوية من جانب اتحاد الكرة وهو ما لم ينفذ حتى الأن".

وعن لقاء القمة أشار أن لا يمكن توقعها والفريق الذي سيتغل الفرص ويكون في تركيز عالي هو من سيفوز، بالإضافة بأن إقامة المباراة في وقت مبكر بالدوري جعلها أكثر متعة عن إقامتها في أخر الدوري بعد توجيه القرعة.

وأكد أن موسيماني سيعاني كثيراً حال خسارته وبنسبة كبيرة ستتم إقالته، عكس كارتيرون المستقر فنياً حتى في حالة خسارة الزمالك لم يهدد منصبه، ربما عودة مرتضى منصور هي التي ستشكل خطر على إستمراره إذا كانت الأمور بينهم غير مستقرة.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.