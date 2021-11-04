وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب:نلمس جهود مختلفة من البنك الزراعى وأصبحنا نرى برامجه بكل بيت مصري «فيديو»

/659758/وكيلة-لجنة-المشروعات-بمجلس-النوابنلمس-جهود-مختلفة-من-البنك-الزراعى-وأصبحنا-نرى-برامجه-بكل-بيت-مصري-فيديو

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المواطن المصرى لمس خلال الفترة الأخيرة رؤية وجهد مختلف من البنك الزراعى المصرى، وذلك بما يصب فى صالح الفلاح والمزارع .

دوت الخليج البنك الزراعى

جاء ذلك فى تصريحات لـ موقع دوت الخليج، مؤكدة على أنه بجانب كونها نائب عن محافظة كفر الشيخ فهى مواطن وتتواجد وسط المواطنين بشكل دائم وترى إيجابيات الجهود التى تتم لصالح الفلاح والمزارع بكفر الشيخ من خلال البنك الزراعى، وهو ما يعبر عن الإدارة والرؤية المختلفة للقيادة الحالية فى ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة على أن القانون الخاص بالبنك تغير بالفصل التشريعى ولكن الإرادة المختلفة للعمل جعلت منه يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب:نلمس جهود مختلفة من البنك الزراعى وأصبحنا نرى برامجه بكل بيت مصر«فيديو»

ولفتت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن الرؤية الجديدة جعلت البنك متواجد فى كل بيت مصر نتيجة الجهود والمبادرات التى يبذلها لدعم القطاعات المختلفة ومنها المشروعات المتوسطة والسغيرة ومتناهية الصغر وهو ما يخدم الإقتصاد المصرى وينهض بأوضاع المواطنين وخاصة السيدات والشباب.

وناشدت وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، البنك الزراعة بتوجيه برامج معنية بالمشروعات الزراعية الرائدة بما تخدم على بيئة ريادة الأعمال وهى التى من شأنها توفير فرص عمل مختلف ومنها مشروعات الاستزراع السمكى.