رغم وقفه..حسن شاكوش يتعاون مع عمر كمال في عمل غنائي جديد

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كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة لللجمهور.

دوت الخليج يرصد تعاون حسن شاكوش مع عمر كمال في أغنية جديدة

وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي.

حسن شاكوش يتصدر التريند بسب ريهام سعيد

تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، وذلك بعد يومين من إعلانه تنازله عن الدعوى القضائية التي رفعها مؤخرا ضد الإعلامية ريهام سعيد.

وجاء تنازل حسن شاكوش عن مقاضاته لـ ريهام سعيد من خلال فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اذ قال: “قضية الأستاذة ريهام سعيد اترفضت، وقضيتي لسه مكملة، بس أنا قررت التنازل عن الدعوى، وعفا الله عما سلف”.

قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.