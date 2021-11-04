طارق السيد لـ دوت الخليج: أرفض الحديث عن أزمة شيكابالا بسبب مباراة القمة

/659760/طارق-السيد-لـ-تحيا-مصر-أرفض-الحديث-عن-أزمة-شيكابالا-بسبب-مباراة-القمة

قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن أحداث لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غداً في الثامنه مساءاً، ضمن الأسبوع الثالث من الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طارق السيد المدير الفني الحالي للترسانة أنه يرفض الحديث عن أزمة شيكابالا في الوقت الحالي مع اقتراب مباراة الأهلي والزمالك، وأنه لديه تعليمات بعدم التحدث في تلك الأمر فيتركه لبعد اللقاء لعدم زيادة الاحتقان بين الفريقين.

وعن أمنياته للمباراة أكد أنه يريد فوز الزمالك لأنه بيته الذي لعب فيه سنوات وصنع أسمه، لكن لا يمكنه توقع نتيجة اللقاء، ولن يخرج بأي تصريحات حول هذا بناء على طلب مجلس إدارة نادي الترسانة، لعدم الحساسية في الظروف الحالية بين القطبين.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

ومن ضمن أسباب رفض محمد نصر لإخراج اللقاء هو إعلانه بأنه أهلاوي بشكل صريح في أكثر من لقاء خلال أستضافته، مؤكداً أنه يقبل أن يسب أحد والده ووالدته ولا يغلط في النادي الأهلي، ولكن خرج مرة أخرى ويوضح بأن تصريحه كان مجازي لا أكثر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري:

ويستعد الأهلي والزمالك للقاء القادم الذي سيجمعهما يوم الجمعة القادمة، ويفكر كل مدير فني لمباغته الأخر للفوز بالقاء الهام الذي يعد تحديد مصير في بعض الأحيان.

وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب لأمس ، وأكد أعضاء اللجنة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.