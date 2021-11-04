جيهان البيومي: الدروس لن تكون مشروعة حتى بعد فرض ضرائب عليها«فيديو»

/659761/جيهان-البيومي-الدروس-لن-تكون-مشروعة-حتى-بعد-فرض-ضرائب-عليهافيديو

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمب بمجلس النواب، انه الدروس لن تكون شيء مشروع حتى مع اقدام أصحاب المراكز والسناتر بالتقديم في مصلحة الضرائب لفتح ملف ضريبي لها، ضاربة مثال لتوضيح هذا الأمر:" زيادة السرعة للسيارة يترتب عليها مخالفات للقائد، وهذا المخالفات لا تقنن أمر السرعة"، وهذا ما ينطبق على تحصيل حقوق الدولة من اصحاب المراكز والسناتر.

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وأشارت البيومي خلال لقائها على فضائية MBC مصر والذي يقدمه الاعلامي شريف منير، إلى ان الدروس الخصوصية يتم محاربتها، ولكن ما اصدرته مصلحة الضرائب وطلبها من الذين يقوموا بنشاط مراكز الدروس الخصوصية،بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط ، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن ، يعتبر قرار مفاجيء، وأدى إلى تقديم بعض النواب طلبات احاطة بشأن هذا الامر.

جيهان البيومي: محاربة الدروس الخصوصية أمر يكون بالتدريج

وأكدت انه في ظل محاربة الدروس الخصوصية لن يتم القضاء عليها مرة واحدة، منوهة إلى دور أولياء الأمور في معالجة هذا الاشكالية، ومتابعة أبنائهم بشكل مستمر.

رقابة على اداء منظومة التعليم

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أنه مع تغيير منظومة التعليم اصبح هناك رقابة صارمة على اداء التعليم والعاملين بالمنظومة، حيث يقوم الجميع بتأدية عمله، وبالتالي مع تواجد أي مشكلة في نظام التعليمي أو تقصير، يجب على اولياء الامور ان يتقدموا بشكاوى حتى يتم معرفة المقصرين.