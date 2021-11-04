فيديوجراف: الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. نقلة حضارية للجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ويضم الحى الحكومى 36 مبنى للوزارات والبرلمان والأجهزة الرقابية، و18 شركة نفذت المشروع، بتصميم خارجى حديث يتناسب مع الذوق الراقى للعاصمة. ويضم الحى الحكومى ميدانًا فى المنتصف يسمى «ساحة الشعب»، ويمتاز بمساحات خضراء واسعة تمتد على مرأى البصر، وسيبدأ انتقال الموظفين للحى اعتبارا من ديسمبر المقبل.

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