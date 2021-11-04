السيسى يوجه صندوق مصر السيادى بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادى".

وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادى، بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا فى مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية فى هذا الإطار، خاصة توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمى لإيجاد كيانات محلية رائدة فى مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.

وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادى" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة فى عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموى الذى تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق فى احتلال المركز 42 عالميا بين الصناديق السيادية المناظرة.

كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقارى، حيث تم فى هذا الخصوص استعراض الأصول التى تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة فى تطوير المبانى التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير فى منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادى عروضا عالمية عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصرى لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار فى مصر.

كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق فى عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار فى صندوق التعليم الذى يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار فى مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمى، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة فى محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع فى مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.