مركز إعلام قنا ينظم ندوة عن الممارسات الثأرية وتأثيرها على المجتمع

جدة - نرمين السيد - نظم مركز إعلام قنا ندوة عن "الممارسات الثأرية وتأثيرها على استقرار المجتمع" بمركز شباب قرية الخطارة بمركز نقادة، ضمن خطة الهيئة العامة للاستعلامات لمناهضة الممارسات الخاطئة والتوعية بقضايا الرأى العام.





حاضر فى الندوة اليوم الخميس الدكتور أحمد سعد جريو، مدير التعليم الإعدادى والمتخصص فى قضايا الثأر، والشيخ كمال السيد محمود، إمام المسجد الكبير بنقادة، بحضور الدكتور بخيت محمد مدير إدارة نقاده التعليمية، وعبد الصبور محمود مدير إدارة شباب نقادة، ويوسف رجب نائب مدير مجمع إعلام قنا.

وقال مدير التعليم إن الثأر هو إنهاء للحياة التى منحها الله للإنسان وهو الواحد الذى يمنح الحياة أو يسلبها وحرم سلبها والنبى صلى الله عليه وسلم جعل قتل النفس أشد بأساً من هدم الكعبة، كما أن القانون جعل حكم الإعدام يتم من خلال لجنة إفتاء وليس قاض أو شخص واحد نظراً لعظمة القرار والروح.

وأضاف أن الغضب هو أول مراحل العنف والطريق الرئيس لارتكاب الثأر، لذلك أوصى النبى صلى الله عليه وسلم، بعدم الغضب، كما أن ثقافة الثأر لم تكن موجودة فى مصر، ولم يكن يعرفها المصرى القديم المعروف عنه تعمير الأرض، والكتابة على جدران المعابد لم توثق أو تتعرض لظاهرة الثأر.

وأشار إلى أن القاتل إنسان هارب من حقيقته ونفسه، لأنه يرتكب هذه الجريمة التى حرمتها جميع الأديان السماوية، موضحا أن المرأة أحد ضحايا الثأر وليست كما يردد البعض بأنها السبب الرئيسى فى الثأر وأنها من تحرض على ذلك، فهى أول المتضررين بعد فقدان زوجها أو ابنها.

من جانبه، قال كمال السيد محمود، إمام المسجد الكبير بنقادة، إن علاج مشكلة وآفة الثأر لن يتحقق إلا بالرجوع إلى صحيح الدين والبعد عن الغضب وفقاً لوصية النبى صلى الله عليه وسلم الذى حذر من الغضب وحث على التسامح والتراحم، وجعل كظم الغيظ من أعلى درجات الإحسان.

وأضاف أن للثأر نتائج كارثية تبدأ بتدمير حياة الشخص القاتل، إما بالثأر أو الإعدام بالقانون، وثانيها تدمير الأسرة سواء للقاتل أو المقتول " أطفال أيتام، زوجة أرملة"، وثالثها عدم استقرار المجتمع وغياب الأمن والأمان.