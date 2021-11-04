رئيس جامعة المنيا: نهدف إلى تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل والاجتماع التنسيقى الذى نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، والأمين العام للجمعية الشرعية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ونوابهم، ومنسقى وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.
وأضاف عبد النبى - فى بيان اليوم الخميس - أن التعاون المتبادل بين المؤسسات المختلفة والجامعة يساهم فى دعم التنمية الشاملة والعمل المجتمعى، الذى ينعكس بشكل إيجابى على نشاطات وتوجه البحث العلمى؛ لتحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
على صعيد متصل، تسلم نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عصام فرحات، درع وزارة التضامن الاجتماعى تقديرا لمشاركة الجامعة المتميزة فى إنجاح مشروع حاضنات رعاية الفائقين علميا بالجامعات المصرية خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية؛ للارتقاء بالبحث العلمى ودعم الباحثين المتميزين، وبرامج رعاية الفائقين، والتمكين الاقتصادى للخريجين، وتنمية فكر الإنتاج بالجامعات، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.
وقال فرحات إن الجامعة تبنت رؤية إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن؛ بما يكفل دعم ورعاية طلابها الفائقين، وحرصها على زيادة وعيهم بأهمية العمل التطوعى ودوره الكبير فى تحقيق التنمية الشاملة، والحرص على استمرارية نجاحهم وتميزهم.
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