رئيس جامعة الأقصر يهنئ أهالى المحافظة بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، بالإنابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، أهالى الأقصر بمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذى يوافق اليوم 4 نوفمبر الجارى من كل عام، احتفالا بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.





وأكد رئيس الجامعة - فى تصريح اليوم الخميس - أن العيد القومى للمحافظة يأتى تزامنا مع قرب تنظيم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش، التى ستشارك فيها الجامعة، وذلك فى إطار حرصها على المشاركة فى كافة الفعاليات المختلفة، التى تصب جميعا فى مصلحة المجتمع. وأشار محجوب إلى أن الجامعة تضع كل إمكانياتها لدعم التعاون مع المحافظة بكافة مؤسساتها لخدمة المجتمع الأقصرى تحقيقا لدور الجامعات الريادى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لخدمة الوطن والمواطن، مضيفا أن تكاتف الجامعة مع المحافظة يأتى من منطلق مسؤوليتها الوطنية المشتركة تجاه المحافظة. ودعا المولى القدير أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لرئيس الجمهورية، كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الأقصر مصطفى ألهم على جهوده الملموسة فى أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقرى.

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