الرئيس السيسى يستعرض نماذج تطوير مجمع التحرير|صور

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأنشطة الاستثمارية لصندوق مصر السيادى والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقارى.
وتم فى هذا الخصوص استعراض الأصول التى تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة فى تطوير المبانى التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير فى منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادى عروضاً عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصرى لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار فى مصر.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
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