الهزيمة الثالثة للإسماعيلي.. البنك يفوز على الدراويش ويحقق الانتصار الثانى فى الدورى

حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 69 حيث أستغل كرة عرضية من زميلة موسى دياورا و حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك بمرمى محمد فوزى .

وبهذه النتيجة يصل فريق البنك الاهلى للنقطة السادسة عقب الفوز فى مباراتين على طلائع الجيش و الاسماعيلى والهزيمة أمام الاهلى بينما يظل الاسماعيلى بدون نقاط حيث تلقى الهزيمة فى ثلاث مباريات الاهلى و سيراميكا و البنك الاهلى.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط .. محمود دونجا ، محمد مخلوف - محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب – شيلونجو

وجاء التشكيل علي النحو التالي، محمود الزنفلي في حراسة المرمى وأمير مدحت وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم في خط الدفاع ، ومحمد بسيوني ومحمد فتحي واسحاق يعقوبو ومحمد هلال ومعروف يوسف في خط الوسط وفادي فريد رأس حربة .