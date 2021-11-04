طريقة الحصول علي قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي والشروط والمستندات المطلوبة

طريقة الحصول علي قرض حسن من بنك ناصر، في الفترة الحالية وبسبب الظروف التي يمر بها البلاد يلجا العديد من الموظفين للحصول علي قروض، ويلجا الموظفين الي البنوك المختلفة للحصول علي هذه القروض، لذا في هذا المقال سنقوم بعرض كافة الفئات التي يحق لها الحصول علي قرض حسن من خلال بنك ناصر، وأيضا الأوراق المطلوبة للحصول علي هذا القرض والشروط اللازمة للحصول علي قرض حسن من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

الفئات التي يحق لها الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

يحدد بنك ناصر الفئات التي يحق لها الحصول علي قرض حسن من خلالها، ومن ضمن هذه الفئات:

يستطيع أصحاب المعاشات الذين بلوغوا سن المعاش يمكنهم الحصول على قرض حسن من خلال بنك ناصر.

يستطيع أيضا الموظفين وأصحاب المرتبات والدخل الثابت من الحصول علي قرض حسن.

يستطيع أيضا ورثة المعاشات بعد وفاة صاحب المعاش يمكن للمستحقين له الحصول على قرض حسن.

شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

يقوم بنك ناصر بوضع العديد من الشروط للحصول علي قرض حسن من خلالها، ومن ضمن هذه الشروط:

يجب أن لا يقل سن المقترض عن ٢١ سنة

لا يمكنك الحصول علي القرض الحسن من خلال توكيل، وذلك لان الخدمة تقدم لعمل شخصیاً ولا يجوز الحصول ليها بموجب توكل.

يشترط علي أصحاب المرتبات أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويجب إحضار ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك تحويل القسط أو المرتب على البنك.

يشترط أيضا علي أصحاب المعاشات أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، كما بجب التعهد بتحويل القسط أو المرتب على البنك.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض حسن من بنك ناصر

للحصول علي قرض حسن من خلال بنك ناصر عليك بإحضار الأوراق التالية: