/659741/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يعزفون-سيمفونية-الهوية-الوطنية-داخل-الدفاع-والأمن-القومي-بالشيوخ-ويؤكدون--مشكلة-الوعي-أزمة-كبيرة-تحتاج-إلى-التكاتف

شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بجلسة الإستماع المشتركة للجان الدفاع والأمن القومي ، والثقافة والسياحة والاثار والاعلام ، والشباب والرياضة بالمجلس وذلك لمناقشة آليات تعزيز المواطنة والإنتماء للشباب المصري. وأكد أعضاء التنسيقية على أن الحفاظ على الهوية المصرية هي أمن قومي في المقام الأول وأنه أصبح من الراسخ ضرورة وجود هوية مصرية واحدة تجمع كل أبناء الوطن، دون النظر لأي إختلافات فئوية .

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وأعرب النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن سعادته بتناول هذا الموضوع وإثارته وطالب بقيام مؤسسات الدولة كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف الحيوي وإقترح بالنظر في فصل وزارتي الشباب والرياضة، داعيا إلى ضرورة تمتع وزارة الشباب بشخصية وطنية ذو رؤية واضحة تهدف الى رفع الوعي الوطني لدي الشباب، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية ونماذج المحاكاة التي تساهم في تأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم بأهمية العمل من أجل رفعة الوطن و تعزيز روح الانتماء والولاء لديهم دون الإنجراف في مشاكل الوسط الرياضي وضغوطه والتركيز على قطاع الشباب تناغما مع الرؤية الجادة للقيادة السياسية الحكيمة نحو الشباب وقضاياه.

كما أوصى السباعي بضرورة وضع آليه لتدريس مادتي التاريخ والتربية الوطنية بكافة المراحل التعليمية بشكل الزامي وإضافته للمجموع بحيث يساهم معرفة الطالب بتاريخ وطننا بزرع روح الفخر والعزه لدية.

كما أضاف السباعي أنه من الضروري وضع برامج تواصل مباشر مع الشباب من خلال تنظيم لقاءات حوارية وفكرية بالجامعات المصرية، وعرض نماذج شبابية ناجحه في كافة المجالات حيث أنه خير من يحاور الشباب هم الشباب حتى نستعيد نموذج القدوة وملئ الفجوات الفكرية بين الأجيال.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يعزفون سيمفونية الهوية الوطنية داخل الدفاع والأمن القومي بالشيوخ ..ويؤكدون: مشكلة الوعي أزمة كبيرة تحتاج إلى التكاتف

وأشار النائب النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بأن أي مقترحات تستهدف الهوية و الوعي تواجه ثلاث تحديات رئيسية الا و هى (الوقت، التمويل، التفاعل التكنولوجي ، مقترحا اطلاق يوم النشيد الوطني، بحيث يكون إلقاء النشيد الوطني مختلف عما هو معتاد عليه فلن يكون في طابور الصباح بل سيكون في يوم محدد في الأسبوع عند بداية كل (حصة ) في المدرسة، وكل ( محاضرة) في الجامعة و سيتم تطبيق ذلك في جميع المدارس و الجامعات في نفس اليوم سواء كانت حكومية أو دولية و هنا سيردد الاطفال في المدارس و الطلاب في الجامعات في يوم واحد النشيد الوطني عدة مرات و سيتحول الى اغنية معتادة لهم و هذا المقترح سره في تأثيره و بساطته و يتجاوز التحديات الثلاثة و يكون نقطة انطلاق لتفعيل باقي المقترحات الهامة في نفس الشان.

كما إقترح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة التوصيات الناتجة عن الاجتماعين الاول و الثاني و تكون منوطة بحصر كل ما تم طرحه من مقترحات و تصنيفها على حسب نوعها (قصيرة او متوسطة او طويلة) ووضع آليات التنفيذ و متابعتها.

أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشكلة الوعي تشكل أزمة كبيرة تحتاج إلى التكاتف للقضاء عليها والتصدي لها بكل حزم وقوة، إضافة الى تطوير الوسائل المستخدمة فى تنمية وعي المواطنين، لفهم التحديات التي تواجه الدولة ومقدرات الوطن.

واشارالنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الي إطلاق مجموعة من المبادرات خلال جلسة الاستماع، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية ثقافة الوعي لدي الشباب.