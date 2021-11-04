دوت الخليج يكشف.. من هى قوات تحرير الرهائن بـ جهاز الأمن الوطنى؟

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الأمن الوطني،بقدرة فائقة تمكنت قوات تحرير الرهائن بجهاز الأمن الوطني، من تخليص أسرة بالفيوم من قبضة بلطجي، تعدى عليهم بالضرب والتعذيب لساعات.

دوت الخليج

قوات تحرير الرهائن بجهاز الأمن الوطني تحرر أسرة الفيوم المحتجزة

السرعة والدقة فى التنفيذ هي أبرز ملامح اقتحام قوات تحرير الرهائن بقطاع الأمن الوطني، الذين تمكنوا فى دقائق معدوة من إنقاذ أرواح بريئة كانوا عرضة للانتهاك من قبل بلطجي الفيوم.

وحفاظًا على أرواح الرهائن سعت قوات تحرير الرهائن بقطاع الأمن الوطني اتباع منهج التفاوض من أجل أن ينال الأسرى حريتهم، وهو ما جرى بالفعل إلى أن باغتوا «البلطجي» الذى ظل ينتهك لساعات أسرته وأسرة زوجته، من الإمساك به.

هذا وتعد قوات تحرير الرهائن بجهاز الأمن الوطني، من أهم الوحدات داخل الجهاز، حيث تأتي حماية أروح المواطنين فى صدارة مهامها.

قدرات فائقة لقوات تحرير الرهائت بجهاز الأمن الوطني

كما أن عناصر تلك القوات محترفة إلى حد بعيد خاصة فى تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن، مع الحفاظ التام على أرواحهم وهو ما قد جرى فى العديد من العمليات الأمنية السابقة.

ومجددًا ترجم رجال قوات تحرير الرهائن بقطاع الأمن الوطني، قدراتهم الفائقة فى التدريب والمهام القتالية العالية من إنهاء احتجاز المواطنين وأخرجوا الرهائن دون قطرة دم واحدة.

خُط الفيوم، الذى كان يحجتز أفراد أسرته لساعات طويلة، سابق أن مارس أعمالًا إجرامية، وبعد خروجه من محبسه، تهجم على عائلته وعائلة زوجته بدعوى أنهم مارسوا أفعالًا على غير رغبته، وهو ما دفعه إلى التنكيل بهم وتعذيبهم بشكل وحشي.