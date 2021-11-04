/659757/التعادل-السلبى-يحسم-مواجهة-المقاصة-وسيراميكا-كليوباترا
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة التي أقيمت علي ملعب الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجاءت تشكيل مصر المقاصة كالأتي:
محمد مجدي ، احمد عبد المنعم ، هشام شعبان ، احمد صبيحة ، علي فتحي ، علي المصري ، أريك سيرجي ، محمود عقل، حسام عبد الواحد ، جون ايفيري ، اتولا جوزيف.
فيما بدأ هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :
عامر عامر ، محمد حسن ، عبد الله محمود ، سيف تقا، احمد محسن ، محمود نبيل، مصعب البطاط، شريف دابو، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.
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