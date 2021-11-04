/659757/التعادل-السلبى-يحسم-مواجهة-المقاصة-وسيراميكا-كليوباترا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تشكيل مصر المقاصة كالأتي:

محمد مجدي ، احمد عبد المنعم ، هشام شعبان ، احمد صبيحة ، علي فتحي ، علي المصري ، أريك سيرجي ، محمود عقل، حسام عبد الواحد ، جون ايفيري ، اتولا جوزيف.

فيما بدأ هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

عامر عامر ، محمد حسن ، عبد الله محمود ، سيف تقا، احمد محسن ، محمود نبيل، مصعب البطاط، شريف دابو، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.