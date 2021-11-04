/659763/أحمد-حجازي-يبحث-عن-صدارة-الدوري-السعودي-مع-الاتحاد-أمام-ضمك

استقر الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد السعودي، على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الفتح في إطار منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يتواجد بها الدولي المصري أحمد حجازي.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل فريق الاتحاد مواجهته ضد الفتح، بكامل كتيبته بعد أن عاد حمدان الشمراني من الإيقاف، ولكن يغيب الظهير الأيمن سعود عبدالحميد لإراحته بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام ضمك:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حازم الزهراني - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي - رومارينيو دا سيلفا - عبدالرحمن العبود.

ويدخل الاتحاد السعدي المباراة وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الفتح بالمركز الثامن ومعه في رصيده 12 نقطة.

نتيجة مباراة الاتحاد والحزم:

انتهت أحداث مباراة الاتحاد والحزم السعودي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الاسبوع العاشر، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لصالح الاتحاد، وشهد على اللقاء ملعب نادي الحزم.

وجاء هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز للاتحاد السعودي، في المباراة عن طريق عبد العزيز البيشي، في الدقيقة التاسعو والخمسون من عمر المباراة.

وظهر الدولي المصر أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، وفريق الاتحاد السعودي بكل قوة في المباراة وفي أكثر من مشهد في اللقاء، ليساهم بشكل كبير في فوز فريقه.

نتيجة ديربي جدة:

حقق الاتحاد السعودي الفوز على الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع السابع من منافسات دوري السعودي للمحترفين، وشهد على اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشارك أحمد حجازي في لقاء ديربي جدة مع فريقه، بشكل أساسي، وسجل الهدف الثاني لفريقة في المباراة بعد تسجيل حمدان الشمراني الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الخمسون.

ونجح أحمد حجازي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في شباك الأهلي السعودي، في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة ركنية.