في أولى أعماله التمثيلية..ويجز يتصدر بوستر فيلم «بيمبو»

/659764/في-أولى-أعماله-التمثيليةويجز-يتصدر-بوستر-فيلم-بيمبو

كشف المخرج عمر سلامة عن أول بوستر دعائي لفيلمه الجديد «بيمبو» والذي تصدره كل من أبطال العمل الشباب وهم الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي ولأول مرة في تجربته التمثيليه مطرب الراب ويجز.

دوت الخليج يرصد البوستر الدعائي لفيلم «بيمبو»

ورج عمرو سلامة لفيلم «بيمبو» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: نقدم لكم أول بوستر لـ مسلسلنا الجديد بيمبو، والمسلسل من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية وشركة فيلم فاكتوري، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة.

وأضاف: المسلسل من تأليف محمد أديب، بجانبه عدد من الكُتاب الشباب الرائعين، وتشارك معيّ في إخراج حلقات من المسلسل، المخرج الرائع عمر رشدي، واختتم كلامه قائلا: رهاننا أنكم سترون عملا مختلفا جدًا.

وكانت شاركت الفنانة الشابة هدى المفتى مؤخرا الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها بشكل ملفت وبدت عليها تغيير بعض من ملامح وجهها لتتناسب مع شخصيتها في مسلسلها الجديد «بيمبو».

وظهرت المفتي في الصور بفستان مشجر، كشف عن جزء من قدمها، وارتدت حذاء رجالي عليه شراب أبيض، الأمر الذي لفت انتباه عدد كبير من متابعيها، ووضعت بعض المكياج الذي أسفر عن تغير ملامح وجهها ولكن ليس بدرجة كبيرة.

هدى المفتي تتألق في فيلم ديدو

في سياق أخر، تعد أخر أعمال هدى المفتي هو مشاركتها في فيلم ديدو الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية وشهد نجاحا ملحوظا في اولى أيام عرضه قبل أن يخطتف فيلم “ مش أنا” لتامر حسني هذا النجاح.

ينمتي الفيلم الى أعمال عقلة الاصبع ويدول حول، شخصية "فنانس" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب فى هيئة العملاق، وهى الشخصية الطبيعية لأى إنسان، يكتشفه الأبطال فيقوم بتحويلهم إلى أقزام بحجم عقلة الاصبع وتدور الأحداث في محاولتهم العودة لحجمهم الطبيعي.

فيلم ديدو بطولة كريم فهمى، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، وسيناريو وحوار كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.