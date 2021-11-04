/659767/إعلامي-سعودي-الأهلي-سيفوز-على-الزمالك-بالتحكيم-المصري-صور

تحدث الإعلامي السعودي وليد الفراج حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام غداً في تمام الساعة الثامنة مساءاً على ستاد القاهرة ، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال برنامج أكشن مع وليد المختص بالأخبار الرياضية، تطرك للحديث حول لقاء الأهلي والزمالك، وأستضاف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، وسأله عن طاقم تحكيم المباراة قال له أن لجنة الحكام أستقرت على إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري.

ليرد الفراج ضاحكاً بأن الأهلي سيفوز بالتحكيم المصري وسط ضحك من ضيوف البرنامج، في إشارة منه بأن التحكيم ينحاز للنادي الأهلي، لتغضب جماهير القلعة الحمراء وتقوم بتدشين هاشتاج يتصدر تويتر تهاجم فيه مقدم البرنامج.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري