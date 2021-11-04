11 نوفمبر..تامر حسني يحيي حفل غنائي بفاعليات موسم الرياض

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يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فاعليات موسم الرياض 2021 التي من المقرر أن تنطلق في الفترة بين 1 نوفمبر الجاري حتى 1 أبريل 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل تامر حسني بموسم الرياض

وينطلق حفل تامر حسني في 11 من شهر نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.

تامر حسني يستعد لعمل فني جديد مفاجأة للجمهور

ونشر الفنان تامر حسني مؤخرا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”،وعلق عليها قائلًا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس.. لو حد ناوي يسمع أغنيه ليا بالنهار أنا برشح له كل يوم الصبح، لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك، مش تمثال، خليك فولاذي، وبعدين افتح قلبك.. والله بيفرقوا معايا أنا شخصيًا”.

وأضاف تامر حسني: “وبجد لو ثبتنا الفكرة دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه يأخذ قرار إيجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه”.

وتابع مشوقا جمهوره لعمل فني جديد: “والنهاردة بصور حاجة هتحبوها أوي إن شاء الله”.

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.