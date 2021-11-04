جيهان البيومي: طلاب الـ"IG" يعانون من ضعف النسبة المقررة لهم لدخول الجامعات «فيديو»

وتابعت عضو لجنة التعليم في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن المكاتب تحدد ايام في الاسبوع، فضلا عن مواعيدها التي لا تتناسب مع الطلاب، وبالتالي لا يستفيد الطلاب منها.

وأشارت عضو البرلمان النائبة جيهان البيومي إلى انه كان هناك طلبات احاطة بشأن ما تتخذه وزير التعليم مع طلاب الـ"IG"، حيث ان النسسبة المتاحه لهم لدخول الجامعات 2.5 ، وهي تسبة ضئيلة، لا تحقق رغباتهم.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.