وزير الأمن الغينى يلتقى السفير المصرى ويشيد بدعم القاهرة لبلاده

جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر كمال المليجى، سفير مصر فى كوناكرى، بـ"بشير ديالو" وزير الأمن والحماية المدنية فى جمهورية غينيا، حيث تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وغينيا فى المجال الأمنى.





هذا، وأشاد وزير الأمن والحماية المدنية الغينى خلال اللقاء بالدعم الذى تقدمه مصر لبلاده على مدار عقود طويلة فى مختلف المجالات ومنها مجال الأمن، لاسيما عبر العديد من الدورات التدريبية التى تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتى أسهمت فى تأهيل العديد من الكوادر الأمنية الغينية، معرباً عن تطلعه لتوطيد التعاون والاستفادة من خبرات مصر فى هذا المجال الهام والحيوى. ومن جانبه، هنأ السفير المليجى الوزير الغينى على توليه مهام منصبه، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً فى دعم أشقائها فى أفريقيا وخاصة فى غينيا، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلديّن، إيماناً منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقى المشترك.

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