شكرى يبحث مع وينسلاند إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على أهمية مواصلة المساعى الرامية إلى توفير المُناخ الملائم لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وضرورة توافر إرادة حقيقية تستهدف التحرك الجديّ فى هذا المسار بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وبما يُسهم فى الدفع قُدمًا بمسار السلام استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن اللقاء تضمن تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أية إجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود.

ومن جانبه، أكد وينسلاند على تقديره لما تبذله مصر من جهود فى إطار الدفع باستئناف جهود السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مُثمنًا كذلك مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المرجوة. هذا، وأعرب المسؤول الأممى فى ختام اللقاء عن تطلعه إلى مواصلة الاتصالات والتنسيق مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.