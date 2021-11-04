المشاط تطلق برنامج التعاون الثنائى بين مصر وسويسرا 2021-2024

جدة - نرمين السيد - أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من 2021\2024، بمشاركة وفد سويسرى رفيع المستوى برئاسة السفيرة باتريشيا دانزى، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير دومينيك بارافيتشينى، رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية فى أمانة الدولة للتعاون الاقتصادى، والسفيرة السويسرية الجديدة بالقاهرة إيفون باومان، وعدد من المسئولين، وذلك فى ضوء سعى وزارة التعاون الدولى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.





ويأتى حفل إطلاق البرنامج الثنائى الجديد للتعاون بين البلدين، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد السويسرى لمصر خلال الفترة من 1-5 نوفمبر الجارى، والتى التقى خلالها عددا من المسئولين، كما قام الوفد بزيارة عدد من المشروعات التى تساهم دولة سويسرا فى تمويلها فى مجالات البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة، ودعم تعزيز النمو الأخضر والشامل فى مصر.

وفى تعليقها على إطلاق البرنامج الجديد للتعاون، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، العلاقات المصرية السويسرية فى مجال التعاون الإنمائى، والتى تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التى تأتى ضمن أولويات الحكومة التنموية، مشيرة إلى أن برنامج التعاون الثنائى الجديد على مدار الأربع سنوات المقبلة سيعمل على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك على مستوى العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.

ونوهت وزيرة التعاون الدولى بأن البرنامج الجديد مع دولة سويسرا يأتى فى وقت تقوم فيه الحكومة بجهود حثيثة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد الريادة الإقليمية على مستوى جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مكافحة التغيرات المناخية.

وخلال حفل الإطلاق، قدمت المشاط عرضا حول مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولى الثلاثة، التى تسعى من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تعد منصة لجمع الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لبحث المشروعات ذات الأولوية، ودراسة فرص الشراكات المستقبلية وتحقيق التكامل بين شركاء التنمية، بالإضافة إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى نفذتها الوزارة بهدف الوقوف على أثر التمويلات الإنمائية بشكل دقيق ومعرفة مساهمة التمويلات فى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمسائلة فى إدارة التمويلات الإنمائية، والمبدأ الثالث سرد المشاركات الدولية، بهدف الترويج وعرض قصص مصر التنموية فى المحافل الدولية والإقليمية.

وألقت مارى جابريل إنأيشن فلايش، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية كلمة مسجلة عبر الفيديو بمناسبة إطلاق البرنامج الجديد للتعاون، حيث عبرت عن فخرها بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، والنتائج التى تم تحقيقها حتى الآن، متطلعة لمزيد من التعاون من خلال برنامج التعاون الجديد لتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن ناحيتها قالت السفيرة باتريشيا دانزى، رئيس الوفد السويسرى إن التعاون مع مصر يأتى فى أولوية استراتيجية سويسرا للتعاون الدولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021\2024، حيث تلعب مصر دورا حيويا فى المنطقة وتعد شريك أساسى لسويسرا على مستوى منطقة جنوب البحر المتوسط، مشيدة بما قامت به وزارة التعاون الدولى من مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة واعتبرته تقدما كبيرا أحرزته مصر نحو سعيها لتحقيق الأهداف الأممية.

وقال السفير دومينيك بارافيتشينى، رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية فى أمانة الدولة للتعاون الاقتصادى، إنه فى إطار برنامج التعاون الاقتصادى الجديد 2021\2024، فإن سويسرا تعمل على دعم الحكومة المصرية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تقديم مساهمات مبتكرة فى مجال الإنتاج النظيف والتمويل الأخضر ودعم الإصلاحات الكلية فى الاقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى عمق الشراكات السويسرية المصرية فى كافة المجالات حيث تبلغ حجم استثمارات الشركات السويسرية فى مصر نحو مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضى، عقدت وزيرة التعاون الدولى اجتماعات مع عدد من المسئولين من الجانب السويسرى، من بينهم المستشار الفيدرالى، وعدد من ممثلى مجتمع الأعمال والبرلمان السويسرى، وكذلك السفير السويسرى، لبحث تنمية العلاقات الثنائية.

وتمتد الشراكة بين مصر وسويسرا لأكثر من 40 عاما، حيث ساهم الجانب السويسرى بأكثر من 700 مليون فرنك سويسرى لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروعا، فى العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر وسويسرا 58 مليون دولار عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، فى مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة.