غدا.. مصر للطيران تسير 91 رحلة جوية

تسير مصرللطيران، غدًا الجمعة، ٥ نوفمبر ٩١ رحلة جوية بمعدل ٦٢ رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، تونس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، لندن، نيويورك، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، جوبا، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، ميلانو، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو، و٢٤ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٦٠٠ راكبا .

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