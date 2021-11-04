/659770/خليلوزيتش-يكشف-عن-سبب-عدم-ضم-بدر-بانون-لقائمة-المنتخب-المغربي

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سبب عدم استدعاء مدافع النادي الأهلي بدر بانون لقائمة أسود الأطلس لخوض مواجهتي السودان وغينيا، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 أمام السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الجاري.

تصريحات وحيد خليلوزيتش

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بعد الإعلان الرسمي لقائمة المنتخب المغربي لخوض التصفيات: "الأكيد أن بانون قد يغضب مني لأنه لم ينل فرصته بشكل جيد".

وأضاف: "هذا بخلاف أنه في كل مرة تصادفنا أشياء خاصة مثل الإصابة أو مرضه أو المنافسة بسبب تواجد عدد من اللاعبين الجيدين في مركزه".

وأردف: "بانون لاعب جيد ومميز، ويشارك بمستويات جيدة ويلعب بشكل دائم رفقه ناديه الأهلي، إذ أنني أتابعه بشكل مستمر خاصة في مباريات دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "من المنتظر أن يحصل المدافع المغربي بدر بانون على فرصته في الأيام المقبلة".

قائمة منتخب المغرب

في حراسة المرمي: ياسين بونو – أنس زنيتي – أحمد رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف حكيمي - سفيان علاكوش – أدم ماسينا- سفيان الكرواني – جواد ياميق – سفيان شاكلا – رومان سايس – نايف أكرد .

الوسط: فيصل فجر – سفيان آمرابط – يوسف أملاح – أيمن برقوق – إلياس شعير – عمران لوزا .

الهجوم: أشرف بنشرقي – منير الحدادي– سفيان بوفال - ريان ماي– يوسف النصيري – أيوب الكعبي .

موعد مبارتي مصر

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بتحديد يومي 11 و 14 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتي أنجولا والجابون .

كما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون، المقرر إقامتها في ستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل، في ختام دور المجموعات .