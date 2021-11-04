/659772/علي-بدر-تشديد-عقوبات-إفشاء-اسرار-الدولة-للحفاظ-على-أمن-مصر-وليس-التعدي-على-الحريات

قال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان قرار الرئيس السيسي باإلغاء مد حالة الطواريء في البلاد، قرار تاريخي يوضح استقرار مصر وقدرتها على حماية شعبها ومواجهة كافة المخاطر التي تواجهها.

دوت الخليج

واوضح بدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن هذه القرار استتدعى وجود بعض القوانين للحفاظ على المشأت الحيويية والعامة، والتي صعب الاستغناء عنها مثل منشات الكهرباء والمياه والبترول، حيث أن أي أعطال بها يتسبب في ازمات، وبالتالي قانون حماية المنسات ياتي في صالح الشعب لحماية مقدراته.

علي بدر: تشديد عقوبات إفشاء اسرار الدولة للحفاظ على أمن مصر وليس التعدي على الحريات

ولفت أمين سر اللجنة التشريعية أن تشديد عقوبات افشاء اسرار الدولة، أمر ضروري للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، حيث أن هذا الامر لا يرتبط بالحريات، بل بمن يريد احداث ضرر بالدولة المصرية وإثارة البلبلة بها.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.