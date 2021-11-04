جيهان البيومي: طلاب الـ"IG" يعانون من ضعف النسبة المقررة لهم لدخول الجامعات «فيديو»

/659774/جيهان-البيومي-طلاب-الـIG-يعانون-من-ضعف-النسبة-المقررة-لهم-لدخول-الجامعات-فيديو

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه بمرور شهر من بداية العام الدراسي للجامعات ، تواجدت شكاوى من الطلاب بعدم ووجود مراجع في المكاتب موضحة ان المكاتب تفتقر للمراجع الامر الذي يعيق تفاعل الطالب في العملية التعليمية.

دوت الخليج

النائبة جيهان البيومى لـ دوت الخليج:طلاب الجامعات يعانون من عدم وجود المراجع بالمكتبات

وتابعت عضو لجنة التعليم في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن المكاتب تحدد ايام في الاسبوع، فضلا عن مواعيدها التي لا تتناسب مع الطلاب، وبالتالي لا يستفيد الطلاب منها.

جيهان البيومي: طلاب الـ"IG" يعانون من ضعف النسبة المقررة لهم لدخول الجامعات

وأشارت عضو البرلمان النائبة جيهان البيومي إلى انه كان هناك طلبات احاطة بشأن ما تتخذه وزير التعليم مع طلاب الـ"IG"، حيث ان النسسبة المتاحه لهم لدخول الجامعات 2.5 ، وهي تسبة ضئيلة، لا تحقق رغباتهم.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.