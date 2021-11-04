/659777/التشكيل-الرسمي-لمباراة-بيراميدز-والاتحاد-السكندري-بالجولة-الثالثة

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، في الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأعلن الفريق السماوي عن تشكيل فريقه بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، والذي جاء بكل أسلحته الهجومية في محاولة الوصول للصدارة. تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري: حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – إيريك تراوري. خط الهجوم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود وادي. تشكيل الاتحاد السكندري: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: صبري الرحيل – داميان لوي – السيد سالم – هشام صلاح. خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور. خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – فوزي الحناوي – مابولولو.

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